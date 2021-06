Kui teile meeldib terrassil hommikukohvi juua, tuleb terrass või selle osa planeerida pisutki hommikupäikese poole, et sellest osa saada. Jälgida tuleks aga, et terrassile oleks võimalik pääseda võimalikult köögi või kohvimasina lähedusest. Kui terrassil plaanitakse päikest võtta, pole ehk niivõrd oluline ligipääs, kuivõrd avatus päikesepaistele. Küll aga võiks see osa terrassist olla varjatud tuulte ja vahest ka võõraste pilkude eest.