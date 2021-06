Meil kõigil on vaid üks elu. See periood lapse elus, kus on võimalik õigesti sekkudes tema tulevikku paremaks muuta, on päris lühike, mistõttu on abi otsida ning pakkuda ülioluline.

Muutusi lapse käitumises saavad märgata nii pereliikmed kui ka sõbrad. Laps muutub apaatseks, eraklikuks, ärritub kergelt, võib ennast vigastada – need kõik on otsesed vihjed, et laps ei tule tekkinud probleemidega enam iseseisvalt toime ja vajab kõrvalist abi.

Praegusel ajal suhtlevad lapsed aktiivselt sotsiaalmeedias, kus jagavad avameelselt oma mõtteid ja kavatsusi. Postitusi näevad küll peamiselt ainult sõbrad, kuid nende roll oma kaaslaste murede märkamisel on oluline.

Õnneks on teadlikkus selles osas tõusnud ning üsna sagedasti jõuab lastekaitseteenistusse info lastelt, kes annavad teada ebakõladest sõprade ja eakaaslaste elus. Lasteabitelefon 116 111, mis on ööpäevaringne nõustamisteenus, annab tulnud teavitused edasi kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistidele, jättes teataja isiku tema soovi korral anonüümseks.

“Lastekaitsesüsteem saab lapsi aidata ja toetada neile parimal moel, lapsevanema armastust oma lapse vastu ei asenda aga mitte miski ega keegi!”

Aina enam räägitakse laste depressioonist, mis on haigus, mida lastel ei osata tihti kahtlustada ja seetõttu võib sekkumine jääda liiga hiliseks. On oluline teadvustada, et laste probleemid algavad peamiselt siiski kodust ja lähisuhetest või nende suhete puudumisest. Kõige lihtsam on laste probleemses käitumises süüdistada sõpru, kuid alati tasuks alustada iseendast ning hinnata lapse ja lapsevanema omavaheliste suhete kvaliteeti.

Tänavu 1. jaanuari seisuga elas Saaremaa vallas 5467 alaealist last. 18–19-aastasi, kellest paljud veel õpivad ja elavad vanematekodus, on aga 532. Lastekaitsespetsialiste, kes kõigi nende laste ja noorte puhul ettetulevate küsimustega tegelevad, on Saaremaa valla peale kokku kuus.