Kuna koroonanumbrid jõudsasti vähenevad, leevenevad järk-järgult piirangud ürituste korraldamisele ja neis osaleda tohtivate inimeste arvule. Samas on Saaremaa ettevõtjate liit ennetavalt tõstatanud küsimuse, millistel puhkudel tohiks Kuressaare südalinna autoliiklusele sulgeda ja millistel mitte. SEL-i hinnangul tuleb kaaluda, kas iga ürituse jaoks on ikka kesklinn kõige paslikum paik. Ettevõtjate arvates leidub Kuressaares teisigi sobivaid kohti, kus suviseid üritusi või kontserte korraldada, näiteks pargi kõlakoja esine, Titerand ja Raiekivi säär.

Kas tõesti kipuvad kesklinna üritused sealsete äride tegevust pigem segama kui soodustama? Kummal puhul on suurem tõenäosus, et kesklinna restorani, kohvikut või kauplust külastab tavalisest rohkem kliente – kas siis, kui inimesed osalevad kesklinnas toimuval üritusel, või siis, kui nad on kesklinnast tükk maad kaugemal?