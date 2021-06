Politseinädal ⟩ Napsune poisslaps ei püsinud kuidagi kodus

Alkohol kahjustab alaealise tervist

Täisealised võiksid alaealistega koos lõbusalt aega veetes esmalt mõelda sellele, et alkoholi alaealisele kättesaadavaks tegemisel võivad olla traagilised tagajärjed. Kutsun ka suveürituste korraldajaid vastutustundlikult käituma ja mõtlema, kas kogupereüritustel või alaealistele mõeldud üritustel, kus on ka täiskasvanuid, on alkoholi müük eetiline ja millise signaali me sellega oma lastele anname.

Rainer Antsaar