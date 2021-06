MASKIKOHUSTUS KAOB ⟩ Homsest pelgalt soovitus

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõpeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on.

See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm.

Maski kandmine või suu ja nina katmine on endiselt soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis.

Kuna koroonaviiruse leviku oht Eestis ei ole möödunud, on soovitatav endiselt hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi.

Lisaks keskse maskikandmise kohustuse kehtetuks tunnistamisele ei hakata enam keskselt nõudma ka maskikandmise kohustust COVID-19 haige lähikontaktselt, vaid see jääb isiku kohustuseks juhul, kui terviseamet seda nõuab.

Lähikontaktse maskikandmise kohustust ei pikendata, kuna järjest kasvab nende inimeste arv, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Arvestades, et terviseameti pädevuses on lähikontaktsete juhendamine, saab praeguste nakkusnäitajate juures läheneda maskikohustuse kehtestamisele individuaalselt.