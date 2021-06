Aga juu lisemal aal jõudvad mõjale kua. Selle nädali sihes piaksid näituseks Kuresare Saarte Sahvrisse jõudma. Ja ülemual akkavad varsi äkist roamatupuodidesse kua imbuma pissitassa. Sest neid oo nüid ikka sie jägu, et änam põle mõtet laska tellida üht. Meite pakiautumaadid ep pia selle valule vastu änam. Ja ruamatuga oo juba korra nõuke asi, et ega põrsast kottis põlegid kõege param osta mitte. Ikka tahaks ju ise kua pilgu kuante vahele vissata, et mis ta ikka õigetõeste oo.