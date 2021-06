JUHTKIRI ⟩ Linnas lokkab loodus

Nii nagu ilu on vaataja silmades, on arvamusi täpselt nii palju kui inimesi. Muruniitmist rahvusspordiks pidavate eestlaste muret võilillede pärast võib mõista. See ju hävitab muru. Keskkonnaasjatundjate sõnul annab võilill aluse selleks, et sellesama aedniku aias kasvaksid maasikad. Kõik olevat omavahel seotud. Liblika tiivalöök.