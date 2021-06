„Pandeemia aasta on muuseumide jaoks olnud väljakutseid esitav, hiljuti avaldatud külastajanumbrid ütlevad, et 2020 aastal külastas muuseume poole vähem inimesi. Seda enam üllatab, et taotlusi konkursile oli sama palju kui eelnevatel aastatel ning tase on endiselt kõrge. Muuseumid on teinud väga tublilt tööd ning hea meel on seda tunnustada,“ ütles Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.