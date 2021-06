USALDA, AGA KONTROLLI: Edward Snowden (vasakul) avalikustas juba 2013. aastal, et NSA kuulab pealt Euroopa poliitikute telefone. Pildil on ka ameeriklaste sihtmärgid Angela Merkel ja Peer Steinbrück. Nüüdseks on selgunud, et ameeriklastele osutas selles suurt abi Taani kaitseväe luure. FOTO: Fotokollaaž Süddeutsche Zeitung