SAARLANE ⟩ Asta Leppiku pension möödub majavanemana askeldades

Kortermajas elab mitu arsti, üks neist doktor Juhan Nemvalts. Asta püüdis tohtrihärrat veenda, et tema majaühistu juhiks ei sobi, sest tal on üks parandamatu viga küljes. Juhan Nemvalts olevat selle jutu peale naerma hakanud, sest ühtki tõsisemat nähtavat tervisehäda Astal olema ei paistnud. "Ütlesin, et tahate ma toon passi ja näitan. Kas sa seda viga oskad parandada, mis seal kirjas?"