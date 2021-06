Saaremaa Noorsootöö keskust hakkab juhtima Tiina Luks

Tiina Luksil on noorsootööalane kõrgharidus Tallinna Pedagoogilisest Seminarist, samuti on tal pikaajaline töökogemus avalikust sektorist, ta on olnud nii Kärla kui ka Lääne-Saare valla vallavanem ning olnud kolme omavalitsuse ühinemisel uue organisatsiooni struktuuri loomise ja käivitamise juures. Praegu on ta Saaremaa vallavalitsuses Kärla teenuskeskuse juhataja, noorsootöö keskuse juhina alustab ta tööd 1. juulil.