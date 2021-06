Iga laps teab, et mere ääres on mõnus! Ja iga lapsevanem teab, et meri võib ka ohtlik olla.Et mõista, mida lahedat ja mõistlikku mere ääres ja mere peal teha saab, korraldasid Ida-Saaremaa ja Muhumaa rahvamajad-noortekeskused 01. juunil 2021 Kõiguste sadamas lastekaitsepäeva raames lõbusa ja õpetliku MEREPEREPÄEVA.