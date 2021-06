JUHTKIRI ⟩ Suvi käes!

Samas ei ela siinsed inimesed üksnes turistide jaoks ja turismist. Praegu on söödavarujatel juba käes kiired ajad. See töö eeldab aga, et tehnika on korras. Paraku on nii, et nagu ehitusmaterjalide maksumus, kerkivad ka põllumajandustehnika hinnad. Pärast koroonakriisi tuleb hakkama saada mõlemal – nii tehnika müüjal kui ka põllumehel.