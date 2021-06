Saarte Häälega vestelnud põllumehed tunnistasid, et on saagilootuste osas positiivselt meelestatud, mõni usub isegi rekordsaakidesse. Ühelt poolt on praegune kevad põldudele tekitanud ideaalse niiskustaseme, teisalt teeb aga peavalu viimastel päevadel valitsenud vihmapuudus.

Salme põllumees Raimond Ellik on pessimistlikult meelestatud ja kardab, et olukord on sel aastal viletsam kui mullu: karjamaad on ilusad, aga heinamaid kiita ei saa.