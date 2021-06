JUHTKIRI ⟩ Sa vaata, kuidas tolmab tee!

Kruusateede valkjashall tolm pole ainus, millega saarte elanikel suviti võidelda tuleb. Just praegu on mändide õitsemise tippaeg. See aga tähendab, et õhk on kollasest tolmust paks ning tolmuga kaetud kõik, mis mändide lähedusse jääb. Isegi vesi rannas. Inimene võib küll oma varandust aina veega uhada, ent looduslik tolm kaob alles siis, kui tuleb vihm ja kõik kenasti puhtaks peseb.