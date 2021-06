kuumalaine ⟩ Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 27 kraadini

Kolmapäeval ja neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 22–27, meretuulega rannikul 15 kraadi.