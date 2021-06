Eeva Mägi teeb kolm uut filmi

Juba järgmisel nädalal läheb võttesse lühimängufilm "3. oktavi F". "See on ooper-vestern, mis räägib naistevastasest vägivallast vägagi maskuliinsel ja omanäolisel viisil," ütles Mägi. Lisaks lavastaja päritolule seob filmi Saaremaaga asjaolu, et ka naispeaosatäitja – noor ja andekas ooperilaulja Triin-Eliis Süld, kes õpib EMTA-s magistratuuris klassikalist laulu – on Saaremaal sündinud.