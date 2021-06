Ei võtnud. Võid ju arvata, et Orissaares ei tehtud mingisugust võidupühaparaadi, aga see oli raudkindel, et minu sünnipäev oli alati vaba päev. See oli ainult minu päev. Vanemaks saades ei ole see sünnipäev aga enam nii tähtis päev. Vahel on tüütu ka, et peab midagi valmistama ja ette võtma. Mulle see praegu päris istub, et on koroonaaeg ja ei tohi suurte seltskondadega kokku saada, siis polnud mul ka kohustust suurt juubelipidu korraldada. See sobis hästi. Ütlesin pojale, et kutsun ennast oma sünnipäeva puhul talle külla ja olgu pidulaud kaetud.