MUHU UUDISSED ⟩ Kõrget lendu, munuksed!

Neh, jäeb luota, et nõuke kodu õppemine ep jäe moeks mitte. Juba teene kevad kulges sedaviisi. Liiva kuoli ühessandas jaos oo sedakorda kakstesn lõpetajat. Kaks tüdrikut ja kümme poissi. Üks isekieru lend oo, kes sievuasta tiele lähäb. Juba lasteaast suadik. Sured targad ja tegusad. Lasteaidas mõtlesid ise näitemängusid välja. Kuolis vihtusid pilli mänga ja laulda. Ja neh, sie nende kunagine kuoliaegne näitemäng, kus naad vanaemasid mängsid! Sest es ole midad, et tüdrikumi paljast kaks tükki olli. Ollid poesid niisamma uhked vanaemad. Just kõik, terve lass oo ikka kampas oln. Vahest, neh mõni korraks kadus äe, aga juba tulli välja jälle. Kampa vaim olli nendel ikka vägev.

Nõnna naad oo masu ühteteist aidan ja õpetangid vahest, kis oo mõne asjaga kimpus on. Et kiegid ep jäeks jänni mitte. Isegid kui mineva sügise nendele üks uus poiss viel juure tulli, siis sie sai kua kohe iseomaks teeste jäuks. Nõnna et nõuke kampa piaks olema nüid küll ieskujuks kõikidele muhulastele.

Sest muhulane ju tiadupärast naljairmuga võerast omaks ep võta mitte. Ja mudud oo sõuke lend kenaks ieskujuks nendele kua, kis kuoli maha jäevad. Et põle pooleskid kena, kui võetse äkist kuskilt üks vähä ädisem ette ja kukutse selle kallal ilkuma. Et teesel ing täis ja vesi silmast väljas. Ja seda, kui aige võib nõukse lapse ing sest kõigest olla, ep tia üksid teene mitte. Nie nuored, kis nüid lõpetavad, nie põle nõukest kuntsi kuolipõlves mitte mõistn ja kui nüid nuoremad tahtvad, et neid niisamma kena sõnaga mieles pietse, siis äkist katsuvad kua niisamma munuksed olla.

Lõpetamise pidu pietse sedakorda Hellamoa laululaval. Neh, kui jälle sõnna välja jõuda, et sie oo üks isekieru lend, siis nõukstele ep sünniks pooleskid sõuke igavuastane ühesugune aktus mitte. Nie tuleb ikka tüki vägevama piduga tiele suata. Nõnna et nie piirangud, nie oogid paergu viel just selle jäuks pial, et ep kieraks seda uhked tseremuoniad ukka mitte.