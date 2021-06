Piret Kaljula FOTO: Erakogu

Eestlased on tööusku rahvas, seda sisendavad pea kõik meie kirjandusteosed. Enam-vähem püsti seisev laps saadeti hanekarja, järgmine samm karjääriredelil viis juba lehmakarjuseks. Ja sealt edasi rakendati lapsi vastavalt pere võimalustele ja vajadustele.

Koolis käidi siis, kui talutööd seda võimaldasid – oktoobrist aprillini, sest laste töö oli talu püsimiseks möödapääsmatu. Vargamäel oli ainult töö, töö ja töö, aga armastust ei olnud – ütles noor Andres vanale. Vahepealsetel aegadel suunati noorsugu kolhoosi kartuli- või peedipõllule, ikka eesmärgiga, et maast madalast anda tööle au.

Nii ongi meisse kõikidesse sügavalt juurdunud teadmine, et lastele on vaja töökasvatust, muidu kasvavad neist loodrid. Ja loodreid ei taha kasvatada keegi – ei vanemad ega ühiskond. Siinkohal võikski lugeda loo lõppenuks ja saata lapsed tööle.

Töösuhte nõrgem pool

Ent seda lugu tuleb siiski jätkata. Võitlemaks laste õiguste eest kasvada nii füüsiliselt kui ka vaimselt turvalises keskkonnas on aegade jooksul palju vaeva nähtud.

Seepärast on ka meie ühiskonnas seadusega kokku lepitud, et lapsed ja noored kui töösuhte nõrgem pool peab olema erilise tähelepanu all. Iga töö alaealisele ei sobi, sest laste kogemus on oluliselt napim ja oskus probleeme ette näha väiksem. Ei õpetata ju ka trigonomeetriat esimese klassi juntsule ega panda teda kõrgemaid kehalisi norme täitma. Need tarkused ja oskused tulevad ikka aegamisi.

Saarte Hääl kirjutas noorest poisist, kes on väga tragi ja soovib endale taskuraha teenida. Tunnustame seda hakkajat noort igati. Iseteenitud rahal on hoopis teine väärtus, seda juba tühja-tähja peale ei kuluta. Küll tegi meid valvsaks töö, mida noormees teha soovib, ehk muruniitmine. Tõesti, muru kasvab ning töö otsa ei saa – paari nädala pärast võib juba niidetud platsil jälle tööle asuda. Seetõttu klientidest puudu ei tule, pealegi oleks ju tore aidata ettevõtlikku last ja just temalt töö tellida.

Siiski on nüüd see koht, kus entusiasmi tuleb jahutada. Muruniiduk pole sugugi ohutu aparaat. Tööinspektsiooni andmebaasis on mitu kurba lugu lastest, kelle jalad on muruniiduki tõttu tõsiselt viga saanud, kiirabi oskab seda rida paraku täiendada.

Muru niites on saanud vigastada ka täiskasvanud inimesed, kes ometi peaksid ohte ette nägema. Plätudes muruniitjad on üsna tavaline pilt, paraku ka sellised, kellel mõni varvas seetõttu vähem. Muruniiduk teeb ka tugevat müra, aga kui mitut summutavate (mitte muusika kuulamiseks mõeldud) kõrvaklappidega oma aias toimetavat inimest olete näinud?

Tööandja suur vastutus

Paratamatu on ka see, et laps väsib kiiremini kui täiskasvanu. Seetõttu on laste töötamisel ajalised piirangud – taas kord meenutame, et need pole seatud laste ahistamiseks, vaid nende kaitseks. Kümneaastane võib end oluliselt kergemini üle hinnata ja seetõttu lubada ära teha rohkem, kui ta tegelikult jaksab. Tööõnnetuste statistika kinnitab, et õnnetus juhtub sagedasti just väsinud ja ületöötanud inimesega.

Ilmselt võib praegu nii mõnigi lugeja leida, et jälle tulevad need ametnikud näägutama ja kõike ära keelama. Kindlasti mitte. Töökogemuse saamine on väga oluline ning seetõttu tunnustame alati tööandjaid, kes noortele tööd leiavad ja on nõus neid tööle võtma. Nende tööandjate vastutus on suur. Töö peab olema lapsele sobiv, jõukohane ja ohutu.

Küll peaksid eelpool toodud mõtted käima läbi iga lapsevanema peast, kelle laps saabub mõttega muruniitmisega raha teenima asuda. Kas te olete valmis riskima tööga, mis võib teie last kahjustada suurema tõenäosusega kui mõni teine tegevus?

Esimesed sammud tööinimese teel võiksid jätta mälestuse, et töö pole ainult raske, vaid ka tore ja põnev. Kui teil tekib kahtlus, võite alati helistada tööinspektsiooni nõustamistelefonile 64 06 000, et arutada, kas soovitud töökoht noorele ka sobilik on.