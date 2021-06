JUHTKIRI ⟩ Parem varblane peos kui tuvi katusel

Kaks korda on vald otsinud Hariduse tänava koolimaja renoveerijat. Mõlemal korral on pakutud hind ületanud olemasolevat rahasummat rohkem kui miljon eurot. Vallal oleks raha justkui olemas ning enamus võimuliidust oleks põhimõtteliselt nõus selle ka välja käima. Vajalik oleks konsensus.

Koolimaja uuendamise protsessi see etapp ei ole enam koht, kus poliitikud peaksid vaidlema või proovima üksteist paika panna. Siin tuleb lähtuda sellest, kuidas on parim õpilastele ja kuidas on parim järgida valla oma strateegiat. Ei maksa unustada, et Hariduse kooli uuendamise järel on ootel Vanalinna kool.