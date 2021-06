Jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel mängib Ukraina rahvuskoondis võistlusvormis, millel on kujutatud Ukraina riigi siluett, mis hõlmab ka annekteeritud Krimmi poolsaare. Venemaa on seda kritiseerinud, UEFA rikkumist ei näe. Kuidas on aga ekspertidega? Küsimusele on püütud vastust leida Saksa ringhäälingu Deutsche Welle (DW) veebilehel ilmunud artiklis.