SAARLANE ⟩ Silver Õun: laval ja lava taga

Kuressaare teatrimaja ei ole Silverile sugugi võõras paik. “Omal ajal, kui teater avati, tegin kooli kõrvalt seal ühe suve kokatööd. Hiljem aga on selle seinte vahel üles astutud harrastusteatriga. Isegi minu pulmad said teatrimajas peetud. See on hea atmosfääriga maja,” räägib ta.