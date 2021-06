ELU SIBERIS ⟩ "Seal polnud muud kui lutikad, prussakad ja nälg."

Kaheksa-aastaselt onu abiga üksi kodusaarele naasnud Saima suurim hirm on selles, et suurriigid võivad meid jälle maha müüa.

„Oleme õnnelikud, et kuulume NATO-sse, sest meie idanaaber võib ühel hetkel teha Ameerikaga kokkuleppe, et neile antakse Iraan ja Süüria ning Vene taastab NSVL-i,“ hoiatas ta.

Sõna said veel vaimulik Anti Toplaan, volikogu esimees Jaanus Tamkivi, Memento praegune juht Jaen Teär jt. Pärja asetasid mälestusmärgile Saaremaa Kaitseliidu ja Naiskodukaitse esindus.

Piirangute järel oli see kurva sündmuse meenutuspäev esimene võimalus ühingu liikmetele näost näkku kohtuda ja kuulda, kuidas teistel on see keeruline aeg möödunud.