MUHU UUDISSED ⟩ Sui oo varsi käe

Näituseks laste igakevadine lussikapidu. Seda pietse nüid oome, kellu ühestteistmest ja lasteaidas. Ehkkid pidu ise tulli masu kuuks aaks kaugemase lükata selle korra, aga aeg ja koht oo ikka niesammad. Ja kena oo tiada, et võib ju masu terve ilma lukki kierda, aga vuata titsid, neid tihasse ikka.

Kui kuolilaste lõpupidu pieti, siis olli nähe, et Hellamual suab pidusid pidada küll juba. Ja oh seda rõemu! Sievuasta ikka leedutuld tihasse. Neh, juanilaupa õhta mudud ja neh, Hellamual siis. Kellu seitsmest südaüöni. Pissiksed etteasted oo mudud jälle ja tansiks lähäb kua. Ülemualt tuleb ansambel Härra Kuu muusikad tegema ja viite rupla ep piagid maksma, et oma noorikuga tantsida suaks. Tuimuidu piaseb piduse.