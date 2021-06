Kel Kuressaare haiglasse asja olnud ning kes on pidanud sinna sõitma autoga, see teab – haigla juures parkimiskohta saada on sageli raske, kui mitte lausa võimatu. Mäng “Otsi kohta, kus sa saad” on aga aeganõudev – eriti kui aega napib – ja tülikas.