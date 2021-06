Kui Oma Kodu Suurna külas Nipi rantšo väravast sisse pöörab, tutvustab perenaine Maret Nuut parasjagu eelmistele külalistele kolme pesakonda küülikupoegi, kes esimest päeva õue peale aedikusse lahti lastud. Noored hüpikud ei aimagi, et mõnele neist on juba pilk peale pandud ja pärast väikest kasvuperioodi ülendatakse nad uues kodus lemmiklooma staatusesse.

Hulk sulelisi toimetab oma linnutoimetusi ja uusi tulijaid tähele ei pane. "Nad on harjunud, et siin käib palju rahvast ja kogu aeg on kuskil mingi liikumine. Eks nad ole loobunud reageerimast."