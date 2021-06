Võhma kivikülv muutub maastikukaitsealaks

Saare maakonnas Saaremaa vallas Võhma külas asuv Võhma kivikülv on olnud kaitse all juba 1959. aastast ja nüüd seoses maastikukaitseala moodustamisega korrigeeritakse kaitseala piiri ja koostatakse uus kaitse-eeskiri. Võhma maastikukaitsealal on nüüdsest kaitse all ka II kaitsekategooria liik – jumalakäpp ja selle kasvukohad.