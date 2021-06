Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon FOTO: Erakogu

Noortele töö pakkumine on väga tänuväärt tegevus. Mullu sai noorte värbamine koroona tõttu kõva tagasilöögi, ent sel aastal on huvi mitmekordistunud. Tunnustame kõiki tööandjaid, kes on leidnud võimaluse noortele ausalt ja ohutult tööd pakkuda. 16. juuni seisuga on tänavu registreeritud 288 teadet 1403 alla 15-aastase noore kohta. Erinevaid tööandjaid oli 205.

Noorte värbamiseks tuleb tööandjal teha eeltöö ning viia end kurssi seaduse nõuetega. Oluline on mõista, et noortel on vähem kogemusi ning seetõttu ei oska nad probleeme ette näha vanemate kolleegidega võrdselt. Neil on ka vähem jõudu ja teadmisi.

Üle 5 kg tõsta ei tohi

Seepärast tuleb arvestada kahe suure piiranguga. Esiteks: noored ei saa teha kõiki töid ning teiseks on nende tööajale seatud piirangud. Seda seepärast, et noor inimene end ei kahjustaks. Üks asi on see, et seadus keelab ja tööinspektsioon kontrollib. Märksa olulisem on aga, kas tööandja (aga ka lapsevanem) tahab panna noort olukorda, kus ta võib saada jäädava kahjustuse, olgu selleks siis muruniiduki alla kaotatud varvas või teadmine, justkui töösuhtes võikski vähem kogenud töötajat kiusata.

Töölepinguseadus lubab töötegemisega alustada alates 7. eluaastast. 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. 13-16-aastase koolikohustusliku alaealisega võib tööandja sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

13-aastasega võib sõlmida töölepingu näiteks põllumajandustööde tegemiseks, abitöödeks kaubandus- või teenindusettevõttes, toitlustus- või majutusettevõttes ja teisteks töödeks, kus tööd tehes ei ole kokkupuudet noore tervist ohustavate teguritega. Kui töö eeldab raskuste tõstmist, tuleb teada, et alla 16-aastased ei tohi käsitsi teisaldada esemeid, mis on raskemad kui viis kilo.

Täielikku nimekirja võimalikest töödest pole, iga olukorda tuleb hinnata eraldi. Mõned olukorrad on selged, mida noored teha võivad ja mida mitte, järgnevalt vaatame mõnda neist lähemalt.

Alaealine ei tohi kokku puutuda lahtise alkoholiga – ta ei tohi seda serveerida ega ka koristada laudu, kus on näiteks õlle- või veiniklaasid. Küll aga võib alaealine näiteks viia kinnise alkoholipaki täisealisele müüjale, kes selle siis edasi täisealisele kliendile annab.

Poes, koristamisel, nõudepesul, heakorratöödel, raamatukogus raamatute korrastamisel jmt on noorte kaasamine igati õigustatud – kui järgitakse ohutusnõudeid.

Absoluutset keeldu, et alaealine ei tohi kemikaalidega kokku puutuda, ei ole, välja arvatud teatud ohtlikud kemikaalid. Enne noore lubamist tööle, mille käigus tuleb kasutada ohtlikke kemikaale, tuleb veenduda, et selle konkreetse kemikaaliga võib noor kokku puutuda. Näiteks on värve, millega alaealine võib värvida.