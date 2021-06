Kalur Martin Mai, kes ajakirjanikke Nasva jõel oma paadiga maikuu lõpus sõidutas, annnab sellest teada: kui kõu kärgatab, muutub jõgi maruliseks. "Voolu kiirus on nii suur, et see muutub ujujaile lausa ohtlikuks. Äikesega ei soovita kedagi jõele minna," räägib kogenud Nasva kalamees, vahendab Kadi raadio saade "Külavahelood".