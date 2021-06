AARE RÜÜTEL ⟩ Kaduvad ja kadumatud aarded – lahkus

Lugesin internetist tellitud raamatust “Kas teadsid, et?” üht liigutavat lugu vaesest poisist Howardist, kellele üks armas noor naine küsitud klaasitäie vee asemel tõi hoopis suure klaasitäie piima. Piima ära joonud, küsis poiss: “Palju ma teile võlgnen?” “Sa ei võlgne mulle midagi,” vastas noor naine, “ema õpetas meile, et lahkuse eest ei tohi tasu vastu võtta.” Poiss vastas: “Sel juhul tänan ma teid südamest.”

Kui Howard sellest majast lahkus, ei tundnud ta ennast mitte ainult füüsiliselt tugevamana, vaid ka tema usk jumalasse ning inimestesse oli suurem. Ta oli olnud peaaegu valmis alla andma ning loobuma.

Tasutud klaasi piimaga

Aastaid hiljem jäi see naine väga haigeks. Kohalikud arstid saatsid naise suurlinna, kus kutsuti kohale spetsialist, et tema haruldast haigust uurida. Kui dr Kelly kuulis linna nime, kust naine pärit oli, läks mees naise palatisse ja tundis naise kohe ära. Kindlameelselt lubas ta teha kõikvõimaliku, et naise elu päästa. Pärast pikka võitlust lahing raske haigusega võideti. Dr Kelly palus, et talle saadetaks viimaseks kinnitamiseks kogu raviprotsessi arve. Ta vaatas seda, kirjutas midagi selle serva peale ning seejärel palus viia see naise palatisse. Naine ei julgenud arvet kohe avada, kartes, et tal kulub kogu ülejäänud elu, et seda ära maksta. Lõpuks ta vaatas ning luges arve servale käsitsi kirjutatud sõnu “Täielikult tasutud ühe klaasi piimaga. Dr Howard Kelly”. Rõõmupisarad täitsid naise silmi ja õnnelikku südant.

Dr Howard Atwood Kelly (1858–1943) elus, kes oli üks neljast Johns Hopkinsi meditsiiniuuringute ülikooli asutajatest Ameerikas, on see lugu klaasi piimaga tõesti juhtunud. Tõsi, mitte nii dramaatiliselt. Ometi sobib see liigutavamaks kirjutatud lugu ülihästi iseloomustama seda suurt ja lahket inimest.

Mõelgem selle loo üle. Kas selle naise tegu kadus, nagu kaob kõik maine, mis saab kord kunagi taas mullaks? Või sündis selle läbi midagi kadumatut? Sellele poisile, naisele endale hilisemalt, mulle seda lugedes, ja sünnib nüüd, kui jagan seda teiega, ka osale teist. Ja saab teie läbi veelgi edasi jagatud.

Isegi kui lahkus teise inimese vastu võib esmapilgul tunduda meile ebamugav, on ta parim. Kui lahke oled sina? Ma mõtlen kõigi inimeste vastu, keda sa oma päevas kohtad või kellest mõtled?

Lahkus ei ole mingisugune nõrkuse väljendus. Vastupidi, see on suurus. Kui selle ära tabad, läheb su selg nõks sirgemaks. Olen tähele pannud, et kui seisad mõtte ees, kas käituda või öelda kellelegi kehvasti, siis endale lahkuse meeldetuletamine võidab kohe igasuguse negatiivse mõtte. See on kerge ja alustada võib igapäevaselt kasvõi sõnade “palun”, mis tähendab “ma pean sinust lugu”, ja “tänan” – “ma hindan sind ja seda, mida sa teed” – kasutamisest.