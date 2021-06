Nüüd, mil haigestumise tase on kõvasti kahanenud, ei tundu unistus normaalsest elust enam utoopia. Koolilõpetajad said ja saavad – sest osa aktusi on alles ees – sugulastelt- sõpradelt vastu võtta lilli ja õnnitlusi. Samuti on tänavu valida, millisele jaanipeole minna. Astuvad ju mõnelgi peol maakonnas üles nimekad bändid. Seega tõotab vähemalt suve algus tulla enam-vähem samasugune kui varem, enne koroonat. Tõsi, kus rahvast palju koos – näiteks poes pühadeks head-paremat varudes –, tasub võimalusel siiski pisut distantsi hoida. Isegi pool- või veerandsada juhtu kogu Eesti peale tähendab, et viirus siiski levib. Kõik aga ei ole viirust läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud.