VANATUULIKU PÄRL: Kristjan Vanaselja tunnistab, et Saaremaal meeldib talle meeletult. Pere koduks oleva Vanatuuliku koha käilakuju on muidugi tuulik. FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl

Võidupüha hommikul möllanud torm muudab Vanatuuliku puhkemajade õue nii pimedaks, et õuelambid automaatselt põlema löövad. Peremees Kristjan Vanaselja (40) toetab selja vastu vana aida seina ja ütleb, et on viimastest kuudest väsinud.