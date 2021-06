ARVUDE KEELES ⟩ Kümne aasta tagusega võrreldes on keskmine töötu muutunud VANEMAKS

Kümne aasta taguse seisuga võrreldes on töötu profiil muutunud vanemaks, mida saab seletada ühiskonna üldise vananemisega. “Vanemate ja keskealiste inimeste osakaal suureneb,” ütleb töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik suure pildi kohta. Kümne aastaga on töötute arv 55+ vanuses inimeste seas kasvanud üle 7%. 16–24-aastaste töötus on aga 5 protsendi võrra vähenenud.