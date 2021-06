Nooruki "vägiteod" avalikuks toonud videost on näha, kuidas tugevalt tuikuv noormees ärpleb politseiauto juures, kergendab selle pihta põit ning lööb seejärel jalaga masinalt küljepeegli lahti. Noorukit ärgitab kõrval sõber, kes soovitab "kukkedele" koht kätte näidata.

Politsei pressiesindaja Leana Loide ütles Saarte Häälele, et kirjeldatud sündmus leidis aset ööl vastu tänast. "Politsei tegi isiku kindlaks ning 17-aastane noormees viibib Kuressaare politseijaoskonnas, kus viiakse läbi menetlustoiminguid," nentis Loide. Juhtunu täpsemad asjaolud on tema sõnul veel selgitamisel.

Politsei tuvastas noorukil ka joobe ning juhtunust teavitati tema vanemaid. Kuressaare politseijaoskonna välijuht Andres Märtin nentis, et juhtum näitab väga ilmekalt, miks alaealistele on alkoholi tarvitamine keelatud. "Alkoholijoobes inimene võib käituda ebaadekvaatselt ning eriti alaealisel on suurem risk sattuda ohtu või teha midagi, mida hiljem kahetseb," sõnas Märtin. "Head lapsevanemad, rääkige oma lastega ja selgitage ohtusid, mis võivad alkoholi tarvitamisega kaasneda."