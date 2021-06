Nutiseade ja kompass

Tublimatele tunnustus

Meie kool on väike, aga me oleme tublid! Tunnustatud said tublimad, kes on õppeaasta jooksul käinud kooli väljaspool esindamas: kes osales aineolümpiaadidel, kes joonistusvõistlusel, kes tegi tublisti sporti, kes värvis kevadel kõige vahvamad pühademunad jne. Kõik tublid said lisaks tugevale aplausile meene või tänukirja.