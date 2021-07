Neh, Linnusse küla muade pial ta ju oogid. Sie puru tõsi. Neh, et mis siis sõuksel puhul kua soovima piaks? Et ikka pitkemaks aaks muhulaseks jäeks ja omad juurikad siia paelahmakate vahele kenaste kindi aaks! Mies ise olli ühna õige Muhu mehe mõetu – nõuke muusikas. Es oln suurem jutumies üht ja olli ühna kohkungid, et inä mõukse kange tiitli nüid omale sai.

Eks neid kontsertisid tuleb siis sui üksjägu. Ma vuata, et kangest palju oo nõuksi, kis pasunad puhuvad. Küll kirkus ja mõjal kua. Ja sporti tihasse sui läbi kua. Karjasmua kümnevõistlus oo jälle juuli keskpaiku Pallasmoa Tüil. Ja Muhu jooks oo kua selle sui. Ikka augusti kuus, nõnna kut ta enne koroonat olli. Vähämaste oo laanid paika pantud ja nüid tuleb paljast üla vassaku õla sülita, et ep sõnuks ää mitte ja et mõni va uus tüvi, tiab mõukse kreeka tähe nime all, siis asju ukka kierma ep tule.