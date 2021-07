PERSOON ⟩ Külavanem Epp Alatalu: Kehila on väega koht!

Ehkki Epp on oma sõnul Saaremaa jaoks üsna uus – 18 aastat oma Kehila-kodu ja mandri vahet sõitnud –, on temast aastatega saanud omainimene. Koguni nii oma, et talle on usaldatud isegi seda, mida võõrastele ei avaldata: kus asuvad parimad kukeseenekohad ning millistes mahajäetud aedades kasvavad rikkaliku saagiga kirsipuud.