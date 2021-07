“Kunagi arhiivis vanu ajalehti lapates leidsin 1920-ndate aastate Päevalehest väikese jutu Tagaranna külast, et kui elav ja vilgas elu on siin suvel ning kuidas talve ajal küla otsekui lume sisse unne jääb. See kehtib mõneti tänapäevalgi, suvel on Tagaranna rahvaarvult vaata et linn kohe ja elu keeb,” leiab kirjanik Maimu Berg.