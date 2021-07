Meile kõigile läheb ühel või teisel määral korda, kuidas teistel inimestel meie ümber läheb. Soovime panustada sellistesse projektidesse, millega tunneme isiklikku sidet. Olgu selleks siis enda või lähedase poolt läbi elatu – kodukaotus, põleng, üksikvanemad, rasked haigused. Aga teisalt ka soov panustada näiteks kodukoha arengusse.

Inimesed annetavad tavaliselt siis, kui neil endal hästi läheb ja nad on õnnelikud. Põhiaeg annetamiseks on kindlasti jõulud. Väga populaarsed on telesaadete kampaaniad – Jõulutunnel ETV-s ja Inglite Aeg TV3-s. See on positiivne, et üheks lühikeseks perioodiks suudetakse suure kampaaniaga tähelepanu köita, inimestes head tegemise emotsiooni esile kutsuda. Kuid on kurb, et pärast neid kampaaniaid kiputakse unustama, et needsamad organisatsioonid vajavad toetust aastaringi.

Keskmiselt annetajalt 30 eurot aastas

Võiks arvata, et suurem sissetulek tähendab suuremaid annetusi. Tõsiasi on aga, et annetajate hulgast leiab rohkem neid, kelle sissetulek on väiksem. Nemad annetavad küll pisemaid summasid, ent teevad seda tihedamini. Selle ehe näide on rahakerad, kuhu pannakse peamiselt sente. Eesti keskmine annetaja annetab aastas 30 eurot.

Annetuste kogumiseks on erinevaid viise: toodete müük, oksjonid, sponsorlus, (püsi)annetused ja võistlused. Aga annetusi või kingitusi võtavad vastu ka näiteks organisatsioonid, toimetades need abivajajateni.

Annetuste kogumisel on oluline roll selle turundamisel. Organisatsioonidel on selleks erinevad strateegiad. Hea võimalus inimestes emotsioone tekitada on kaasata kampaaniatesse tuntud inimesi. Ei tasu alahinnata ka sotsiaalmeedia mõju – korralik kampaania koos tuntud nägudega on kindel tee niimoodi abivajajatele vajaminevaid summasid koguda. Oluline roll on ka traditsioonilisel meedial. Mida rohkem suudetakse pildil olla, seda tõenäolisem on seatud eesmärkide saavutamine. Ent sellega tasuks olla ka ettevaatlik – jutustades lugusid, mis toovad pisara silma, võib see tuua ka palju ühiskondlikku kriitikat ja kõrgendatud tähelepanu, kas ja kuidas toetussummasid kasutati. Näitena võib tuua “Kodutunde” saate.

Heategevusorganisatsioonid ei jaga lihtsalt ressursse laiali, vaid juhivad ka avalikkuse tähelepanu ühiskonna valupunktidele. Nad aitavad luua empaatiat abivajajate vastu, panevad inimesi kaasa mõtlema ning pakuvad neile sealjuures ka võimalust anda oma panus olukorra parandamiseks.

“Annetamine ei ole ainult rikastele. Me kõik saame seda teha. Annetamisest võiks saada sama oluline mõtteviis kui säästmisest ja investeerimisest.”

Kui 100 inimest annetaksid iga kuu 5 eurot, siis teeb see aastas kokku 6000 eurot, mis on nii mõnegi organisatsiooni aastaeelarve.