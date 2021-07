Saarlaste ja muhulaste aiad taas avatud

Külalisi võib oodata nii mandrilt, naabersaarelt Hiiumaalt kui ka naaberriikidest. Üheksa aastat korraldatud üritus on Kodukandi Saaremaa koordinaatori Reet Viira sõnul aina populaarsust kogunud.

Viira sõnutsi on sel aastal avastada palju uut ja põnevat. “Eripärane on tänavu see, et avatud on ka kaks aeda Kuressaares ning külastada on võimalik eelmisel aastal presidendi tunnustuse saanud aedu,” rääkis ta.

Koppelite aed Kuressaares on tema sõnul eriline just oma muinsuskaitse tunnustuse poolest. “See kõnetas mind sellepärast, et kõik aiaga seonduv on vaja olnud kohaspetsiifiliselt läbi mõelda, aga lõpptulemus on suurepärane,” lausus Viira. Sealt on võimalik saada ka muinsuskaitsealast nõu, kuna peremees Hannes Koppel on tolle ala spetsialist ja fanaatik.

Aaviku külas asuva Nooda aia eripära seisneb selle eestiaegses välimuses. “Tollel ajal seisnes aedade kaunistamine näiteks õunapuude ja tammede istutamises. See aed nagu kannabki selle ajastu vaimu, tõstab seda esile. Näitab, et kõik aiad ei pea olema lillerohked, tähtis on vaimurohkus ja see, mismoodi olemasoleva eest hoolt kantakse,” rääkis Viira.

Reet Viira soovitab kindlasti külastada ka Muhu saare aedu, kuna tema meelest ühed ilusamad aiad asuvad just seal. Sireliaed Viira külas Saariku talus pakub silmailu, mis on Viira sõnul muhulastele nii omane. “Nad armastavad oma rahvusvärve, mida on näha nende kaunites ja värvikirevates tikandites ning aedades. Tasub kindlasti võtta see aeg ja minna kohapeale uudistama.”

Liliani lilleaias Saaremaal Karala külas pakutakse aga salatit, pirukaid, tiramisut, limonaadi, pulgakomme ja muud head-paremat. Toomalõuka küla Sassi talu Pärliaia merekohvikus ootab aga supp, tordid, pirukad, koduleib ja -sai ning mõnusa meeleolu eest hoolitseb pillimees Mihkel Mereäär. Torti ja suupisteid pakub ka Ohessaare tuulik.

Veel on tänavu avatud Saaremaal Fööniksiaed Ariste külas, Rannametsa dendraarium Vintri külas, Haamerite maja aed ja teatrikohvik Remarque Kuressaares, Soidla aed Nasval, Kurisoo taluaed Kõrkkülas, Tohvri taluaed Mätasselja külas ning Muhus 7 Tuule Aed Lõetsa külas ja Portselaniaed Levalõpme külas.