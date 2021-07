Mihkel Räim kinkis Bulgaarias endale sünnipäevaks võidu meistrisärgis

"Ideaalne plaan oli selline, et mina lendan viimasesse kurvi esimesena ja tiimikaaslane minu taga ning üritab mind minema lasata. Mõeldud, tehtud! Saarlasena võin öelda, et kõik käis õpiku järgi. Meie kodutöö oli väga hästi tehtud!" kirjeldas Mihkel Räim ise.

"Suured tänud meeskonnakaaslastele, täna olid nad tasemel. Ilma nendeta poleks see võimalik olnud. Võit 3. juulil oli väga eriline, kuna sain täna aasta vanemaks ja mis saaks veel parem kingitus olla kui võita UCI sõit.... ja veel esimene võit sinimustvalges. Veel pean ära mainima, et tahtsin väga endale sellist kingitust teha ja panin psühholoogilise pinge peale. Siinkohal tänud Raimo Ülavere nippidele, kes mind ikka sel aastal ree peal hoidnud on. Minu nipiks ongi surve all võistlemine, mõnus see pole, aga tulus," kinnitas Räim.