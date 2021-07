EHITUS ⟩ Pisike ämblik on aknapesija peavalu

20 aastat puhastusfirmas Saare Vesta aknaid ja suuri klaaspindu puhastanud Ranno Aau ütleb, et arhitektid on varmad projekteerima suuri ja väikseid klaaspindu, kuid päriselu peale nad väga ei mõtle. Kui küsida, kuidas neid keerulisi ja kunstilisi aknaid pesta, siis vastata ei osata. Aau sõnul on murekoha näiteks hästi väikesed aknaruudud või igasugu nurkadega klaaspinnad. Ta räägib, et ka aknapuhastamise töö maht ei sõltu pinna suurusest, vaid just sellest, milline ta on. Kolme pisikese ruudu puhastamine võtab kindlasti kauem aega kui mitu korda suurema ühtlase pinna pesemine. Teine akende projekteerimisel tehtav viga on see, et kõrgematel korrustel olevad aknad ei käi lahti ning kehvemal juhul tuleb akende väljastpoolt pesemiseks tellida tõstuk.