EHITUS ⟩ Kehvasti planeeritud fassaad toob niiskuse majja

Nagu kogu ehituse puhul, tasub ka fassaadi tehes mõelda, kas kõige odavam lahendus on alati kõige mõistlikum või toob see kokkuvõttes kaasa veelgi suuremad kulud.

Margus Soonik Pihla Grupist räägib, et tänapäeval on fassaadilahenduste võimalused pea piiritud, kuid levinumad on vahtplastplaat ehk EPS, fassaadivill ja puit. Kaks esimest saavad peale krohvi, viimast värvitakse.