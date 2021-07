JUHTKIRI ⟩ Pea peal seismine toob tulu

Tähelepanu juhtimiseks tammiavade vajalikkusele on kogutud allkirju, väinatammil seistud pea peal ja peetud piknikut. Heiki Hanso juhitud selgitustöö tundus kohati tuuleveskitega võitlemisena. Eks omajagu ole Väikese väina probleemis rolli ka poliitilisel tahtel. Võimul olevatel erakondadel on omad prioriteedid ja eesmärgid.

Veel viis aastat tagasi teatas toonane keskkonnaminister Marko Pomerants tele-eetris, et keskkonnakaitselistel eesmärkidel on taoliste avade tegemine mõttetu. Oma väitele otsis ta kinnitust ka teadlastelt. Väikese väina vorm: olla justkui kaks iseseisvat merelahte, need töötavat hästi ning ilma avadeta olla elu seal parem.