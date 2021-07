Endised kolleegid ja sõbrad mäletavad Ingridit nii

Kadri: “Minu silmis oli Ingrid kui vapralt edasi rühkiv auruvedur, kes vaatamata halvale enesetundele ei virisenud ega kurtnud kunagi. Ingridile meeldis kõvasti nalja visata ja seda ka iseenda üle. Meenub kord, kui meil oli kiire väljakutse ja ukse taga olid vaid ühed meestekingad. Olenemata jalavarjude suurusest pani Ingrid need kohe jalga, sest töö ei lasknud oodata. Pärast selgus, et üks härra oli Ingridile kuulunud pitsitavate kingadega läinud pensionäride peole. Naeru ja nalja jagus veel tükiks ajaks.”

Aarne: “Ingrid oli selline inimene, et kui vastust kartsid, siis poleks parem tulnud küsida. Mahlakaid väljendeid jagus tal igas olukorras. Meenub, kuidas Orissaares jõulude ajal kutselt lahkudes pakuti kõigile piparkooki. Ingrid vaatas mulle üle prillide otsa ja ütles valju häälega: “Ma mõtlesin, et sa meitele appi tulid, aga sa tulid võõrasse peresse lihtsalt sööma. No aitähh!” Ja endal oli alati nii tõsine nägu ees, nagu mõtlekski nii.”