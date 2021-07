JUHTKIRI ⟩ Ohtlik palavus

Meie, inimesed, oskame ehk kuumaga leevendust leida. Koduloomadel on aga raske kuumusega võidelda, kui tingimusi selleks lihtsalt ei ole. Selle eest, et nemad end talutavalt tunneksid, peab hoolitsema ikka inimene. Saaremaa lemmikloomade turvakodu kolis küll uutesse ruumidesse, aga kuna kliimaseadet turvakodul pole, piinlevad sealsed kassid põrgukuumuses. Palavas on raske ka vabatahtlikel, kes koduta kiisude eest hoolitsevad – on ju see füüsiline töö.