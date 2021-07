TERVIS ⟩ Paljajalu kõndida – nii mõnus!

PALJAJALU ON MUGAVAM: Ketasgolfi mängides kannab Sander Armus plätusid. Enne aga, kui ketast viskama hakkab, võtab plätud jalast. FOTO: Gert Lutter

Paljajalu käimisest ja jooksmisest on laule loodud ja luuletusi kirjutatud. Küllap ikka seepärast, et vahel on ilma kingadeta palju mõnusam. Tervisele kasulik ka.