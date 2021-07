Muhus alustas pisut rohkem kui nädal tagasi tööd kohalik toidupank. Saaremaal – Kuressaares – on toidupank tegutsenud juba aastaid. Mõlema eesmärk on sama: päästa kauplusest toidukaupa, mis muidu prügikasti läheks, ning anda see puudust kannatavatele inimestele.