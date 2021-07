Tööl on ta järjest neli nädalat, millele järgneb sama pikk puhkeaeg kodus. “Kuu on täpselt paras aeg,” selgitab Vello, et eks oma aja võtab ju ka tööle minek ja sealt tulek. Baassadam on Baltic Madonnal Turus. Seal leiab aset ka meeskonna vahetus.